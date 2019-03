Bei Schüssen in einer Strassenbahn in Utrecht hat es einem Medienbericht zufolge mindestens einen Toten und mehrere Verletzte gegeben. Wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Montag berichtete, lag das Todesopfer zugedeckt zwischen zwei Strassenbahnwagen auf den Gleisen. Die Polizei sprach zunächst von mehreren Verletzten. Sie hält einen «terroristischen» Hintergrund für möglich.