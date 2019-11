Schüsse an Schule bei Los Angeles – eine Tote und mehrere Verletzte

An einer Schule im US-Bundesstaat Kalifornien sind am Donnerstag durch Schüsse ein Mensch getötet und mehrere weitere verletzt worden. Der mutmassliche Schütze wurde festgenommen. In der Saugus High School in der Stadt Santa Clarita nördlich von Los Angeles gebe es «mehrere» Verletzte, teilten die Behörden im Onlinedienst Twitter mit. Wenig später teilte ein behandelndes Krankenhaus mit, ein weibliches Opfer sei gestorben.