Mit noch mehr Schnee muss entlang der Berge gerechnet werden. Dort sorgt ein Nordstau für einen verstärkten Niederschlag, der 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee bringen kann. In den Bergtälern hingegen bleibt es bei Graupelregen, der sich grösstenteils nicht in Schnee absetzt. Ebenfalls muss lokal ab Mittag mit Gewittern inklusive Blitz, Donner und Wind gerechnet werden.

Die Temperaturen im Flachland liegen am Montag bei 4 bis 5 Grad. Zwischendurch können sie auch auf 1 bis 2 Grad absinken. Bereits am Dienstag steigen die Temperaturen aber wieder in den zweistelligen Bereich und es ist mit reichlich Sonnenschein zu rechnen.

«Februar war viel zu trocken»

Bereits in der Nacht auf Mittwoch kommt die nächste Störung. «Am Mittwoch ist das Wetter wieder aprilartig und es ist vermehrt mit Regenschauern und Graupelregen zu rechnen», sagt Beret. Ähnlich geht es am Freitag weiter. Auch dann regnet es wieder viel, Schnee gibt es aber keinen mehr. Aufs Wochenende hin kommt schliesslich eine Wetterbesserung mit milderen Temperaturen.

«Dieses wechselhafte Wetter mit relativ tiefen Temperaturen ist völlig normal für den März», sagt Beret. Aussergewöhnlich seien eher die milden Temperaturen des Februars und Anfang März gewesen. «Die Natur kann jetzt gut auch heftige Niederschläge verkraften, denn der Februar war definitiv zu trocken.»