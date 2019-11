Schneerekord im Val Müstair – Saas-Fee mit Auto nicht erreichbar

Hab schnell das Climap angeworfen... Es ist Rekord für November. Bisheriger Rekordwert: 65 cm (19.11.1959) ^is — SRF Meteo (@srfmeteo) November 17, 2019

Lawine rollt ins Dorf

In der Gemeinde Martell in Südtirol sind zwei Lawinen niedergegangen, eine davon traf den Ortskern, wie RAI Südtirol berichtet. Ein Einwohner konnte auf Video festhalten, wie die Schnee- und Geröllmasse ins Dorf rollt. Die Aufnahme stellte er anschliessend auf Facebook. Mehrere Häuser mussten evakuiert werden, verletzt wurde jedoch niemand. Das Dorf ist laut der Tiroler Tageszeitung aktuell von der Welt abgeschnitten. Die Schulen dürften am Montag geschlossen bleiben.