Nach zwei Tagen Dauerschneefalls im Freistaat Bayern beginnt die Arbeitswoche für viele Menschen mit Stress. Noch immer schneit es , noch immer fahren nicht alle Regionalbahnen. Immerhin dürfen sich die Schulkinder freuen. In mehreren Landkreisen sowie in Lindau fällt am Montag an vielen Schulen der Unterricht aus.