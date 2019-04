Schneefall verursacht Unfälle und Stau

Der Winter kehrt noch einmal zurück. Über dem Alpenraum hängt laut dem «Wetterflash» von Meteonews noch feuchte Luft mit kräftigen Niederschlägen am Vormittag. Diese lassen am Nachmittag von Westen her dann langsam nach.

Am Vormittag regnet und schneit es noch intensiv. Auf der Alpennordseite gibt es Schnee bis in tiefe Lagen. «Aufpassen, wer mit dem Auto unterwegs ist», heisst es deshalb im «Wetterflash». Die Temperaturen liegen dann auch nur bei 0 bis 3 Grad.

Bei langsamen Aufhellungen im Westen gibt es 5 Grad. Das Wetter beruhigt sich dann in der Nacht auf Freitag wieder.

Video: «Wetterflash» von Meteonews