Am Flughafen Zürich kommt es am Samstag aufgrund des Schneefalls zu Verspätungen und einzelnen Flugausfällen. Bis um 14 Uhr mussten insgesamt 18 Flüge annulliert werden, wie Andrea Grauer vom Flughafen Zürich auf Anfrage bestätigt hat. Betroffen sind An- sowie Abflüge.