Schlimmer Verdacht zum Brückeneinsturz in Genua

«Die Kosten müssen maximal reduziert werden»

Die Fahnder haben Telefongespräche ausgewertet, in einem davon hört man einen Manager der Wartungsgesellschaft mit einem Untergebenen reden, der einen Reparaturenkatalog für eine Brücke in Pescara erstellt hatte. «Was ist mit allen diesen 50?», fragt er; 50 ist ein Code für unbedingt notwendige Baumassnahmen. «Die musst du alle rausnehmen, jetzt schreibt ihr alles neu und macht aus Pescara 40.» Dann fügt er an: «Ich soll so wenig wie möglich ausgeben, die Kosten müssen maximal reduziert werden – verstehst du das oder verstehst du das nicht? »Der Manager deutet in dem Gespräch auch noch an, dass die Aktionäre es so wollten.

Warum die Ermittler ihren Fund bislang nicht publik gemacht hatten, ist nicht so klar. Repubblica vermutet, die Staatsanwaltschaft habe ihn sich als «Trumpf im Ärmel» aufgehoben – für das Verfahren. Dann soll den Managern ja nachgewiesen werden, dass sie von den Gefahren gewusst hätten, schon lange, und dass sie die Brücke dennoch nicht gesperrt haben.

Der Wiederaufbau in Genua läuft auf Hochtouren. (Keystone/Antonio Calanni/9. Februar 2019)

Unterdessen laufen die Arbeiten für die neue Brücke, sie soll im kommenden Frühjahr fertig werden. Gezeichnet hat sie Renzo Piano, der Stararchitekt aus Genua und Senator auf Lebenszeit. 43 grosse Kandelaber sollen sie dann einmal beleuchten, sichtbar von weither, einer für jedes Opfer.