Eine Massenschlägerei mit rund 30 Beteiligten verschiedener Nationen hat am Samstag in Spreitenbach AG einen Verletzten gefordert. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen. Gemäss 20 Minuten will der Verletzte auf eine Anzeige verzichten.

Laut Leserreportern von 20 Minuten handelte es sich um eine Auseinandersetzung zweier rivalisierender Gruppen aus Dietikon und Spreitenbach: «Der Streit fing vor rund einer Woche auf Snapchat an. Der Grund war ein Meme, auf dem es hiess, dass Spreitenbach die Bronx der Schweiz sei. Weil die Leute aus Dietikon krasser sein wollten, haben sie Spreitenbach gestrichen und daraus Dietikon gemacht.»