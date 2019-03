Polizeieinsatz Bandenkrieg, Massenschlägerei, Messerattacke – es hört sich ein bisschen nach «West Side Story» an, was am Samstag beim Shoppi Tivoli in Spreitenbach geschah. Etwa 30 Jugendliche zweier rivalisierenden Gruppen aus Dietikon und Spreitenbach sind am Nachmittag aufeinander losgegangen. Bei einem Streit im Skaterpark nahe dem Einkaufszentrum stach ein 16-Jähriger mit dem Messer auf einen 15-Jährigen ein. Die Polizei musste mit über einem Dutzend Patrouillen ausrücken, wie sie am Sonntag bekannt gab. Bei ihrem Eintreffen am Tatort hatten sich etliche an der Schlägerei Beteiligte bereits aus dem Staub gemacht. Das 15-jährige Opfer aus Dietikon musste mit einer stark blutenden Stichverletzung am Bein per Ambulanz ins Kantonsspital Baden gefahren werden. Der Verletzte befand sich am Sonntag noch im Spital.