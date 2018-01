Sturm Evi: Umgestürzte Bäume blockieren Strassen und Schienen

Sturmtief Evi ist auch in der Nacht und am Mittwochmorgen durch die Schweiz gefegt und hat Schäden verursacht. An mehreren Orten stürzten Bäume auf Strassen und Bahnstrecken und brachten den Verkehr zum Erliegen.

Zwischen Buchs SG und Feldkirch in Österreich fiel am Mittwoch in der Nähe von Feldkirch ein Baum auf eine Fahrleitung und riss diese herunter. Dies brachte den Bahnverkehr auf der Strecke total zum Erliegen. Gemäss SBB-Sprecher Raffael Hirt dauert die Reparatur wahrscheinlich bis zum Nachmittag.

Betroffen sind die internationalen Züge von Zürich nach Innsbruck und Wien. Diese müssen umgeleitet werden. Für den Regionalverkehr stellen die SBB einen Busersatz auf die Beine.

Auch zwischen Göschenen und Airolo fiel der Bahnverkehr auf der Panoramastrecke gemäss Hirt vorübergehend aus. In der Westschweiz bei Montreux fielen zudem Züge zwischen Haut-de-Caux und Rochers-de-Naye aus.

Wegen Evi hatten mehrere besonders exponierte Bahnen bereits vorher angekündigt, dass sie den Betrieb vorerst gar nicht aufnehmen werden am Mittwoch. Wie in solchen Fällen üblich war etwa die Appenzeller Bahn betroffen zwischen Weissbad und Wasserauen.

Bäume auf der Autobahn

Auch im Strassenverkehr gab es Behinderungen durch umgestürzte Bäume, wie die Verkehrsdienste mitteilten. Mehrere Strassen waren am frühen Morgen vorübergehend unpassierbar. Im Kanton Zürich war die Autobahn A3 zwischen Horgen und Thalwil vorübergehend zu, weil Bäume auf die Fahrbahn gefallen waren.

#A1 Behinderungen Fahrbahn Bern, zwischen Aarau-Ost und Aarau West. Verkehr wird über Überholstreifen geführt. Baum auf Fahrbahn. #Polizei vor Ort. #Geduld im Morgenverkehr gefragt. pic.twitter.com/M0vIBHPTmK — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) 17. Januar 2018

In anderen Kantonen waren Nebenstrassen betroffen, im Aargau etwa die Strecke zwischen Stetten und Sulz, im Kanton Solothurn jene zwischen Nennigkofen und Lüterkofen.

Auf dem Chasseral im Berner Jura auf 1600 Metern über Meer waren nachts Böenspitzen von bis zu 156 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Auf dem Jungfraujoch blies der Wind gar mit Tempo 163. Dies geht aus Angaben von mehreren Wetterdiensten hervor.

Friederike kommt am Donnerstag

Evi lässt bereits seit Montagabend stürmischen Wind auf der Alpennordseite wehen, wie der Wetterdienst SRF Meteo am Dienstag mitteilte. Bis zum frühen Dienstagnachmittag wurde die stärkste Windböe mit 180 Kilometern pro Stunde auf dem Titlis gemessen.

So heftig wie Burglind dürfte Evi in der Schweiz aber nicht gewütet haben. Die Kantonspolizei Bern zum Beispiel erhielt zwischen Montagabend um 20 Uhr und Dienstagnachmittag rund 50 Schadensmeldungen. Zum Vergleich: Am Tag des Sturms Burglind, dem 3. Januar, sprach die Berner Kantonspolizei mittags von 250 eingegangenen Schadensmeldungen.

Am Donnerstag dürfte der Sturm auch im Flachland wieder zunehmen und ähnliche Spitzen wie am Dienstag erreichen – dann aber unter dem Namen Friederike. Wo und wie stark das nächste Sturmtief in der Schweiz fegt, lässt sich laut Communiqué noch nicht voraussagen.

Die Lawinengefahr im Wallis steigt wieder. (Karte: SLF)

In Teilen des Unterwallis wird auch die Lawinengefahr wieder ein Thema: Das SLF warnte am Dienstagabend für einige Gebiete «grosse Lawinengefahr». Das entspricht der vierten von fünf Gefahrenwarnstufen. In den meisten Gebieten der Alpen ist die Lawinengefahr erheblich – die dritte Gefahrenwarnstufe. (nxp/sda)