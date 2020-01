SBB stoppt Zug, damit Frau an Prüfung kann

«Als der Zug in Olten durchfuhr, wusste ich erst nicht, was ich machen sollte», sagt Steiner. In ihrer Verzweiflung wandte sie sich an die Zugbegleiterin. Diese habe sogleich den Lokführer und die Stellwerksmitarbeiter angerufen. Diese veranlassten einen ausserordentlichen Halt des Zuges in Aarau, wie 20min.ch berichtet. Dort konnte sie umsteigen und kam doch noch rechtzeitig in Olten an.

Rasche Reaktion

Die SBB-Mitarbeiter hätten alle sehr schnell gehandelt, sagt Steiner. Um 9.02 Uhr habe sie bemerkt, dass der Zug in Olten nicht anhalten wird. Um 9.07 Uhr habe er bereits in Aarau gestoppt. «Wenn sie nicht so schnell reagiert hätten, hätte ich bis nach Zürich durchfahren müssen. Dann hätte ich die Prüfung verpasst», so Steiner.

Dass das Personal etwas tun könne oder ihr gar so sehr entgegenkomme, damit habe sie zuerst gar nicht gerechnet, sagt Steiner. «Trotzdem dachte ich, dass Fragen nichts kostet.» Sie habe in ihrer Kindheit schon einmal von einem Fall gehört, in dem ein Zug für einen Geschäftsmann ausserordentlich gehalten habe. Der Mann sei im falschen Zug gesessen und hätte sonst seinen Flug verpasst. «Umso mehr hat es mich dann gefreut, dass sie für mich tatsächlich angehalten haben.»

Rechtzeitig an Prüfung

An der Prüfung sei es ihr gut ergangen, da sie pünktlich vor Ort eingetroffen sei. «Ich hatte sogar noch Zeit, meine Nervosität ein bisschen herunterzufahren und konnte mit einem guten Gefühl starten.» Sie sei zwar total erleichtert gewesen im Moment, allerdings habe sie erst später wirklich realisiert, was die Mitarbeitenden der SBB für sie getan hätten. «Deshalb möchte ich den an der Aktion beteiligten Personen für diese unglaubliche Dienstleistung ganz herzlich danken.» Ob sie die Prüfung bestanden habe, wisse sie noch nicht.

Eine ähnliche Geschichte erzählt Joël Müller, der Kundenbegleiter bei der SBB ist, auf seinem Blog «Einfach Retour». Dort berichtet er von einem jungen Paar, das vor knapp zweieinhalb Jahren in die Ferien fliegen wollte. Die beiden stiegen aber in Zürich in den falschen Zug ein und fuhren deshalb Richtung Sargans statt zum Flughafen Kloten. Als sie ihren Fehler bemerkten, habe die junge Frau zu weinen begonnen, da sie ihre Ferien in Gefahr sah. Verzweifelt wandte sich das Paar an Zugbegleiter Müller.