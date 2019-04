Rückreiseverkehr sorgt auch nachts für Stau

Laut dem TCS entsprach der nächtliche Stau im Tessin zwischen Faido und Airolo einer Wartezeit von rund zwei Stunden. Auch auf den Nebenstrassen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Faido und Rastplatz Dosierstelle Airolo 10 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 22. April 2019

Der Stau war bereits am Montagmittag auf eine Länge von zehn Kilometern angewachsen, wie der Verkehrsdienst Viasuisse mitteilte. Am frühen Abend betrug er gar 16 Kilometer. Viasuisse rechnete mit der Auflösung nach Mitternacht.

Stau auf Ausweichroute

Gross war das Verkehrsaufkommen auch auf der San Bernardino-Route, viele Reisende versuchten, die kilometerlangen Staus über die A13 zu umfahren. Dieser Umweg lohnte sich laut Viasuisse nur bedingt, auch dort staute sich der Verkehr.

Dieses Jahr hätten sich Urlauber bereits am Samstag für die Rückreise entschlossen, heisst es weiter. So begann sich der Rückreiseverkehr an diesem Tag vor dem Gotthard-Südportal auf einer Länge von acht Kilometern zu stauen. Besonders gross war der Andrang am Ostersonntag, bis zu zehn Kilometer betrug der Stau gegen Abend. Wegen eines Pannenfahrzeugs war der Gotthardtunnel am Sonntagabend zudem zeitweise in beiden Richtungen gesperrt.

Stau bereits am Donnerstag

Bereits am Gründonnerstag hatte sich der Verkehr vor der Nord-Süd-Verbindung zu stauen begonnen, am Abend Betrug die Kolonne acht Kilometer. Am Karfreitagvormittag stauten sich die Fahrzeuge zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR auf bis zu 14 Kilometern.

Aufgrund der Wintersperren am Gotthard-, Grossen St. Bernhard- und San Bernardino-Pass standen diese Pässe als Alternativrouten nicht zur Verfügung. Auf der San-Bernardino-Route standen die Fahrzeuge in Richtung Süden am Vormittag des Karfreitags ebenfalls auf acht Kilometern.

Auch Zugreisende waren in Scharen unterwegs: Die Züge Richtung Süden waren am Gründonnerstag und Karfreitag trotz des schönen und warmen Wetters in der Deutschschweiz gut ausgelastet, die Verbindungen nach Mailand teilweise ausgebucht, wie die SBB-Medienstelle am Montag mitteilte. Die Reisenden mit Ziel Tessin wurden auf die nationalen Verbindungen gelenkt. Bisher wärmste Tage des Jahres