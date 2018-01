Rohrbruch in New York zwingt Swiss-Flüge zur Umkehr

Zuerst der Wintersturm, jetzt noch das Wasser: Der Terminal 4 des New Yorker John F. Kennedy Airports stand nach einem Wasserrohrbruch unter Wasser. Wie Bilder auf den sozialen Medien zeigen, strömte das Wasser von den Decken herunter und überflutete den Ankunftsbereich und die Gepäckhalle. Davon war auch die Swiss betroffen, weil sie auf dem JFK-Flughafen im Terminal 4 abgewickelt wird.

UPDATE: @JFKairport says international arrivals to Terminal 4 have been suspended due to the water main break, but departures are not impacted. https://t.co/FMudInu7nm — Spectrum News NY1 (@NY1) 7. Januar 2018

Laut der US-Newsseite «NY1 News» fielen alle internationalen Flüge aus, die am Terminal 4 hätten ankommen sollen. So musste beispielsweise der Swiss-Flug LX 14 von Zürich nach Boston umgeleitet werden, LX 22 von Genf nach Montreal.

Update: Swiss flight #LX14 and Delta flights #DL419 & #DL445 are diverting to Boston, both airlines operate international flights from evacuated Terminal 4 at JFK Airport pic.twitter.com/8Tq2tQN5RE — Breaking Flight News (@FlightBreaking) 7. Januar 2018

Laut «NY1 News» ist noch unklar, wie es zum Rohrbruch kam. Die New Yorker Flughäfen sind bereits wegen des anhaltenden Wintersturms stark eingeschränkt. Die Passagiere von und nach New York werden deshalb von den Flughafenbetreibern aufgefordert, ihre Flüge zu überprüfen.

Water main break causes flooding at New York's JFK Airport, which is already suffering from days of delays and chaos pic.twitter.com/qUmVXsUvyY — BNO News (@BNONews) 7. Januar 2018

(chk)