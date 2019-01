Für viele Japaner beginnt das neue Jahr erst so richtig, wenn sie Mochi gegessen haben. Mochi sind Reiskuchen. Was zum Verzehr von Mochi traditionell auch dazugehört, ist die Gefahr für Leib und Leben. Am Neujahrstag wurden elf Japaner nach dem Mochi-Essen ins Spital gebracht, einer starb. Gut möglich, dass er nicht der Einzige bleibt.