Am Dienstagnachmittag kam es bei einer Übung auf dem Waffenplatz in Bière zu einem Unfall. Ein Rekrut der Infanterie wurde angeschossen. Gemäss Informationen von Blick.ch löste sich im Gewehr eines jungen Infanteristen ein Schuss, der einen Kameraden in den Fuss traf. Die Schweizer Armee hat den Vorfall bestätigt.