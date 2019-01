Am frühen Samstagnachmittag kam es im Schallbergtunnel oberhalb von Ried-Brig VS zu einem Fahrzeugbrand. Ein Reisecar einer kroatischen Gruppe geriet im Tunnel in Vollbrand, alle Insassen konnten das Fahrzeug über das Tunnelportal verlassen. Verletzte gebe es keine, sagte Mathias Volken von der Kantonspolizei Wallis. «Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine weiteren Fahrzeuge im Tunnel.»