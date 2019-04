Regierung verkündet sieben Festnahmen nach Anschlägen

Am Nachmittag wurden dann mindestens zwei weitere Menschen bei einer siebten Explosion in einem Hotel in einem Vorort Colombos getötet. Eine achte Explosion ereignete sich kurz darauf in einem anderen Vorort: Dort riss ein Selbstmordattentäter nach Polizeiangaben drei Polizisten mit in den Tod. Auch der Anschlag im Luxushotel Cinnamon Grand war das Werk eines Selbstmordattentäters. Er habe sich in einer Warteschlange im Restaurant in die Luft gesprengt, sagte ein Hotelmitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP.

Die Verantwortlichen für die Anschlagsserie auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka sind gemäss Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene identifiziert. Er sprach bei einer Pressekonferenz von einem «terroristischen Vorfall» und von «extremistischen Gruppen». Gemäss Aussagen der Regierung wurden sieben Verdächtige festgenommen.

@RWijewardene says 7 people under arrest for morning attacks that killed at least 160 people including perhaps close to 30 foreigners (Source: Sec/Foreign Affairs) at meeting now w heads of media. Asks for responsible reporting. pic.twitter.com/kKrwdr0uJt — Harsha de Silva (@HarshadeSilvaMP) 21. April 2019

Als Reaktion verhängte das Verteidigungsministerium eine zwölfstündige Ausgangssperre. Sie solle um 18.00 Uhr (Ortszeit; 14.30 Uhr MESZ) in Kraft treten. Zudem wurden gemäss Berichten Social-Media-Dienste wie Whatsapp und Facebook gesperrt um Fake News und Hassreden der verschiedenen Religionsgruppen vorzubeugen.

«Feige Angriffe»

Unter den Opfern sind auch mindestens 35 Ausländer. Wie EDA-Sprecherin Noemi Charton auf Anfrage der Redaktion Tamedia erklärte, gab es am Sonntagmorgen aber keine Hinweise darauf, dass Schweizer betroffen sein könnten.