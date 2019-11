Rauch der Buschfeuer hüllt Sydney ein

Entspannung ist nicht ins Sicht. Für die nächsten Tage werden in den drei von den Bränden betroffenen Bundesstaaten weiterhin Temperaturen von bis zu 40 Grad und Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 Stundenkilometern vorhergesagt. In Sydney war es am Dienstag 37 Grad heiss. In Australien, auf der anderen Seite der Erdkugel, beginnt gerade der Sommer.

Mehr als 138'000 Hektar abgebrannt

Allein im Bundesstaat New South Wales, zu dem auch Sydney gehört, wüten etwa 50 Feuer, 28 davon unkontrolliert. Insgesamt kämpften 1400 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Der Brand, der Sydney am nächsten liegt, befindet sich im Nationalpark Wollemi am Gospers Mountain, etwa 100 Kilometer nordwestlich der Stadt. Dort sind laut Behörden bereits mehr als 138'000 Hektar abgebrannt.