Raubüberfall auf Bank in Chur

Ein Mann hat am Donnerstagmorgen in Chur einen Raubüberfall auf den Hauptsitz der Graubündner Kantonalbank (GKB) verübt. Er gab in der Schalterhalle zwei Schüsse ab.

Die Schüsse seien nicht auf Personen gerichtet gewesen, teilte die Bündner Kantonspolizei mit. Der mutmassliche Täter, ein 55-jähriger Tscheche, hatte die Bank am Churer Postplatz mit mehreren zehntausend Franken verlassen und war in ein Lokal in der Nähe des Tatorts geflüchtet, wo er ein Bier bestellt habe, berichtet die «Südostschweiz». Ein Grossaufgebot aus Churer Stadt- und Bündner Kantonspolizisten habe wenige Minuten später das Lokal gestürmt und den Mann verhaftet. Die Polizei stellte die Waffe in einem Abfalleimer neben dem Lokal sicher.