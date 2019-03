Bub getötet – Täterin kannte das Opfer nicht

Die Trauer und Anteilnahme am Tatort zwischen Häuserzeilen und Bäumen auf dem Trottoir ist gross. Drei Mädchen umarmen sich, eine hat Tränen in den Augen. Eine Frau mittleren Alters kommt vorbei, legt einen Engel nieder und faltet danach die Hände zum Gebet. Immer wieder kommen Lehrer mit ihren Schülern vom nahen Schulhaus vorbei und bringen Blumen. Eine Klassenlehrerin spannt zwischen zwei Bäumen eine Schnur. Die Schüler hängen Herzen daran fest und fixieren ein Blatt mit dem Foto und dem Namen des getöteten Jungen. Teddybären, Rosen, Zeichnungen und Beileidsbekundungen liegen an den Randsteinen und auch eine kleine Flagge mit dem schwarzen Doppeladler auf roten Grund ist in den Rasen gesteckt.