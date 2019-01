Prinz Philip war am Donnerstagnachmittag in einen Autounfall verwickelt. Dieser ereignete sich in der Nähe von Sandringham House, einem Landsitz in der englischen Grafschaft Norfolk. Der Buckingham-Palast bestätigte den Vorfall.

«Der Herzog von Edinburgh war heute Nachmittag mit einem anderen Fahrzeug in einen Autounfall verwickelt», sagte ein Sprecher. «Der Herzog wurde nicht verletzt.»

Prinz Philip sass offenbar selber am Steuer, wie später ein Sprecher des Palastes der British Press Association sagte. Der 97-Jährige habe sich «als Vorsichtsmassnahme» in ärztliche Behandlung begeben.

Die Polizei in Norfolk County teilt mit, sie sei kurz vor 15 Uhr über eine «Kollision mit zwei Autos» informiert worden. Zwei Personen in einem der Fahrzeuge seien leicht verletzt worden.

Seit August 2017 im Ruhestand

Königin Elizabeth II. Und ihr Mann verbringen einen Grossteil des Winters in ihrem Anwesen in Norfolk.

Prinz Philip, der ein feuriges Temperament hat, trat im August 2017 in den Ruhestand. Zuvor nahm er seit der Proklamation der Queen im Jahr 1952 an mehr als 22'000 öffentlichen Veranstaltungen teil. Im November 2017 feierte das Ehepaar seine Platinhochzeit auf Schloss Windsor.