Polizei verhaftet vier Eritreer, die es auf Alkohol abgesehen haben

Nach einem Einbruchdiebstahl in ein Restaurant in Aarau sind vier mutmassliche Diebe in der Nacht auf Donnerstag festgenommen worden. Es handelt es sich um Eritreer im Alter zwischen 17 und 35 Jahren.

Die Mehrheit der Tatverdächtigen sei unter Alkoholeinfluss gestanden, teilte die Aargauer Kantonspolizei heute mit. Der Jüngste befindet sich im Asylverfahren. Die Staatsanwaltschaft und die Jugendanwaltschaft eröffneten eine Strafuntersuchung.

Die Einbrecher hatten nach bisherigen Erkenntnissen ein Fenster eines Restaurants im Schachen aufgebrochen. Sie hatten es auf alkoholische Getränke abgesehen. Die Tat war um 2.45 Uhr der Polizei gemeldet worden. Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Aarau rückten aus. Nach 10 Minuten gelang es einer Patrouille, beim Restaurant eine erste Person festzunehmen. Drei weiteren Personen wurden im Obergeschoss und auf dem Dach angehalten.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau wird beim Zwangsmassnahmengericht die Anordnung von Untersuchungshaft für die drei erwachsenen Beschuldigten beantragen. Ob sie sich für weitere Vermögensdelikte zu verantworten haben, wird abgeklärt. (nag/sda)