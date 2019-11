Polizei in Den Haag nimmt Verdächtigen fest

Nach dem Messerangriff mit drei Verletzten in Den Haag nahm die niederländische Partei am Samstag einen Verdächtigen in Haft. In der Innenstadt von Den Haag sei ein 35 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz gefasst worden, teilte die Polizei über den Online-Dienst Twitter mit. Er werde zur Vernehmung in eine Polizeiwache gebracht.