Polizei holt betrunkenen Piloten aus Cockpit

Ein betrunkener British-Airways-Pilot ist kurz vor dem Start seiner Passagiermaschine nach Mauritius festgenommen worden. Der 49-Jährige wurde nach einem Hinweis auf dem Londoner Flughafen Gatwick aus dem Verkehr gezogen, wie die Polizei am Wochenende bestätigte.

Nach einem Bericht der Zeitung «Sun» holten Polizisten den Piloten direkt aus dem Cockpit der Boeing 777. Er war einer von drei Piloten für den elfstündigen Flug. Seine Kollegen waren stutzig geworden, weil er nach Alkohol gerochen hatte.

I find news like this very disappointing. British Airways pilot suspected of being drunk arrested at Gatwick airport. https://t.co/DD3jWyvvDt pic.twitter.com/NYPpwcecQo