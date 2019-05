Polizei findet 1000 Gewehre in Luxusvilla

In einer Villa in einem luxuriösem Wohnviertel von Los Angeles hat die Polizei ein Waffenarsenal mit mehr als 1000 Gewehren und einer grösseren Menge Munition entdeckt. Dies berichteten US-Medien am Mittwoch.

«Das ist ein grosses Versteck», sagte ein Polizeisprecher dem Sender KTLA. Es sei kaum zu begreifen, wie jemand in einem Villenviertel wie diesem so viele Waffen haben konnte.

Die Polizei und die Waffenbehörde ATF hatten nach einem Tipp über illegale Waffenkäufe das Haus in der Nobelgegend von Bel Air und Holmby Hills am Mittwoch durchsucht.

1000 Waffen im «Platinum Triangle»

Die Villa, in der laut CNN mehr als 1000 Waffen gefunden wurden, liegt im exklusiven Wohnviertel Holmby Hills im Westen der Metropole. Zusammen mit Bel Air und Beverly Hills wird die Gegend als Platin-Dreieck bezeichnet – viele Superreiche aus der Unterhaltungsindustrie leben hier.