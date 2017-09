Polizei evakuiert EuroAirport in Basel

Ein Unbekannter hat am Euro-Airport «die Sicherheitskontrolle durchdrungen», schreibt «Blick». Die Polizei und das Militär durchsuchen den Flughafen nach dem Mann. Die Passagiere mussten die Gates räumen.

Ein Leser-Reporter, der sich auf dem Weg nach Venedig befindet, erzählt: «Ein Mann ist angeblich durch die Sicherheitskontrolle gedrungen, danach wurde alles gesperrt und wir wurden zurückgeschickt. Etwa eine Stunde lang war es hier ziemlich chaotisch.» Jetzt, um 13.35 Uhr, sei aber alles wieder gut. Die Flüge seien einfach verspätet.

Chaos: Der Flughafen sei geschlossen, berichten Leser-Reporter. (Bild: Leserreporter)

Die Armee sei überall, schreiben Passagiere auf Twitter.

Something funny going on in #basel airport. Not allowed up to security area and army everywhere.

Die Menschen vor Ort warten offenbar auf Informationen.

@Ryanair can you update on my flight, in Basel airport and place seems to be on lockdown #FR7357 ??