Polizei ermittelt wegen Brand in Oftringer Asylunterkunft

In Oftringen AG brach am späteren Freitagnachmittag in einem Gebäude ein Feuer aus. Die Löscharbeiten hielten die Feuerwehr bis in die Abendstunden auf Trab, wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage erklärte. Bei der Liegenschaft handelt es sich um eine kantonale Asylunterkunft.