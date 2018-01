Plötzlich ertönt im Live-TV der Feueralarm

Die Nachrichtensendung des Fernsehsenders ITV musste am Donnerstagabend unterbrochen werden. Der Grund: ein Feueralarm. Es lief gerade noch ein Beitrag über Donald Trump, als Moderator Tom Bradby eine ungeplante Ansage machen musste.

Zu den Zuschauern sagte er, dass sie im Hintergrund vermutlich auch den Feueralarm hören würden. «Wir sind nicht ganz sicher, was wir jetzt tun sollen, aber wir werden wohl das Gebäude evakuieren müssen. Diese Dinge passieren leider und wir haben keine Wahl.»

Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen falschen Alarm. Tom Bradby entschuldigte sich auf Twitter:

Sorry about the disruption tonight. False alarm, it seems. Words fail me. — tom bradby (@tombradby) 3. Januar 2018

Bradby wurde auf Twitter für seine Ansage gefeiert. Er werde einen Award dafür bekommen, die längste und ruhigste Ansage während eines Feueralarms gemacht zu haben, heisst es. Er habe Donald Trump die Show gestohlen.

Shout out to @tombradby for completely upstaging Trump's enormous nuclear button and making #itvnews the news instead ???????????? #firealarm #newsatten — Kate (@lilacs_and_wine) 3. Januar 2018

Just watching this, gotta say handled very professionally ???????? @tombradby — Jason Grinham (@JaseGrinham) 3. Januar 2018

Gotta be a 1st. Fire alarm going off during @itvnews. Handled perfectly by @tombradby. Now some ‘on hold’ music till it returns. ???????? — Alison Starmer (@alison5772) 3. Januar 2018

Drama on the ITV news at 10.



Fire alarm sounds & ever professional @tombradby tries to keep us informed on the days events.



Tom, get yourself out of there. We can just check the internet for the news. — I am the DJ (@IamtheDJ40) 3. Januar 2018

(roy)