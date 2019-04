Pilzkrankheit sorgt für Massensterben bei Fröschen

Rund 500 Amphibienarten in über 60 Ländern sind laut der Studie von der Pilzkrankheit Chytridiomykose betroffen. Der Chytridpilz greift die Haut von Fröschen und anderen Amphibien an und kann zu ihrem Tod führen. Die Pilzsporen sind sehr resistent und verbreiten sich gerade in Fliessgewässern rasant.