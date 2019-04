Paris streitet um den Wiederaufbau von Notre Dame

Nach einem Interview mit Norman Foster hat die Times beispielsweise einen angeblichen Foster-Entwurf in Umlauf gebracht. Zu sehen ist – anstelle des verbrannten Dachstuhls – ein Glasdach und ein nadelspitzer Stahlturm samt Aussichtsplattform. Das Büro Foster distanziert sich nun davon. Möglicherweise auch wegen der Aufregung, die die Skizze im Netz hervorgerufen hat. Dennoch lobt Foster den bereits hastig, ja überstürzt ausgelobten Architektenwettbewerb. Der biete die Chance, dem ikonischen Bau ein zeitgemässes Gesicht zu geben.

Erst mal Eichen aufforsten

Dagegen bringen sich nun die Anhänger einer anderen Idee in Stellung. Sie würden am liebsten erst mal die 1'300 Eichen, aus denen der Dachstuhl bestand, wiederaufforsten, um dem «Original» so nahe wie möglich zu kommen. Aber was bitte schön soll das sein? Der erste Spatenstich 1163? Der Dachstuhl des 13. Jahrhunderts? Die baulichen Veränderungen im 18. oder die Sanierung im 19. Jahrhundert? Es gibt kein Original-Notre-Dame, weil fast alle Gesellschaften zu fast allen Zeiten daran weitergebaut haben, so wie das bei Sakralbauten immer schon üblich war. Die Sehnsucht nach dem «Original» à la carte führt zu Mimikry bis Travestie. Die Gotik selbst war jene Ära, die sich selbstbewusst neu erfand.

