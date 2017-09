Panik in Londoner U-Bahn wegen brennendem Akku

Die Polizei hat heute die U-Bahn-Station Tower Hill in London evakuiert. Grund war eine «zischende und rauchende» Tasche, wie «DailyMail» schrieb. Kurz später gaben die britische Bahnpolizei und die Feuerwehr Entwarnung: Es habe sich wohl nur um ein überhitztes Handy-Ladegerät gehandelt, hiess es auf Twitter. Deshalb habe es eine «kleine Explosion» gegeben.

Incident at Tower Hill station is not suspicious. Fire believed to have been caused by mobile phone charger overheating. @LondonFire pic.twitter.com/LGC8LtEiXi — BTP (@BTP) 26. September 2017

We've dealt with a small explosion on a train at #TowerHill station. It is believed to have been caused by a mobile phone charger. pic.twitter.com/kto6VMA3G2 — London Fire Brigade (@LondonFire) 26. September 2017

Die Menschen seien laut Medienberichten in Panik aus der U-Bahn-Station geflohen. Erst vor knapp zwei Wochen hatte sich in London ein Terror-Anschlag auf einen voll besetzten Zug ereignet. Ein Eimer mit einem selbst gebauten Sprengsatz war in einem Wagen explodiert. Mindestens 30 Menschen wurden verletzt.

Update: First image from Tower Hill tube station incident with unidentified item 'hissing and smoking'. pic.twitter.com/duM7C6jACH — BREAKING.UK (@BreakingDotUK) 26. September 2017

