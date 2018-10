Pässe gesperrt – Behörden warnen vor Wind und Regen

Intensive Niederschläge mit stürmischen Winden: Der Wetterumschwung traf vor allem die Alpensüdseite sowie das Wallis und Graubünden am heftigsten. Verschiedene Strassen sind gesperrt, die Zuglinie zwischen Andermatt UR und Tschamut-Selva GR ist unterbrochen.

Gemäss aktuellstem Naturgefahrenbulletin des Bundes besteht im Tessin, Wallis und Graubünden die grösste Gefahr von Hochwasser und Murgängen. Die Regen- und Schneefälle auf der Alpensüdseite und den nördlich angrenzenden Regionen halten demnach bis am Dienstagmittag an. Der Schwerpunkt verlagert sich ins südöstliche Wallis.

Gefahr von #Sturmböen: am Abend im Süden, in der Nacht in den Alpen und am Dienstagmorgen im Norden.

Täler Zentral- und Ostschweiz und Nordbünden 80 - lokal 120 km/h. Tief #Vaia #loseGegenständesichern ^ds pic.twitter.com/zz8qZ2u92A — SRF Meteo (@srfmeteo) 29. Oktober 2018

Über den Alpen und im Süden werden zudem stürmische Südwinde erwartet. Die Pegel der Maggia, des Ticino, des Langen- und Luganersees steigen in die Gefahrenstufe zwei von fünf. Auch im Simplongebiet muss mit Hochwasser gerechnet werden.

Gefahr von Murgängen

Im Zeitraum von Samstagmitternacht bis am Montagmorgen sind im westlichen Tessin bereits bis zu 250 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, auf der übrigen Alpensüdseite, im Oberengadin, im Simplongebiet und im Oberwallis bis zu 170 Liter. Im Bündnerland wurden oberhalb von rund 1400 Metern lokal ab 50 Zentimeter Neuschnee gemessen.

Der Regen hat die Böden mit Wasser gesättigt. Der Bund warnt deshalb vor spontanen Hangrutschungen und Steinschlägen. «Es ist bei intensiven Gewitterniederschlägen mit erhöhter Aktivität zu rechnen.»

Insbesondere die Walliser Behörden sind alarmiert. In 35 Gemeinden ist die Bevölkerung zu besonderer Vorsicht augerufen, wie das Amt für Bevölkerungsschutz auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA sagte. Lokal könnten in den nächsten Stunden auch Evakuierungen nötig werden.

Prekäre Strassenverhältnisse

Mindestens bis Betriebsschluss Montagnacht gesperrt bleibt die Bahnstrecke zwischen Tschamut-Selva und Andermatt. Laut der Matterhorn Gotthard Bahn ist wegen des starken Schneefalls keine Ersatzbeförderung möglich.

In weiteren vom Dauerregen betroffenen Gebieten sind Strassen wegen Lawinen- oder Steinschlaggefahr gesperrt. Alleine die Bündner Polizei rückte seit dem Wochenende 36 Mal zu Verkehrsunfällen aus.

Der Wintereinbruch forderte auch die Schneeräumungsequipen stark. Sie hatten alle Hände voll zu tun auch mit dem Wegräumen der vielen auf die Strassen gefallenen Äste und der umgestürzten Bäume. Acht Passstrassen mussten laut Polizei vorübergehend geschlossen werden.

Die Wintersperre gilt am Furka-, Susten-, Klausen- sowie am Gotthardpass. Auch der Oberalppass, der Andermatt UR mit Disentis GR verbindet, bleibe bis auf Weiteres gesperrt, teilte die Urner Baudirektion mit. Die Strasse über den Sustenpass zwischen Wassen UR und Innertkirchen BE ist nur noch bis Färnigen von der Urner Seite her befahrbar. Inzwischen sind gemäss dem Walliser Onlineportal 18.15.ch auch der Grimpsel- und Nufenenpass zu.

Schnee auch in den Niederungen

Der Furkapass zwischen Uri und Wallis sowie der Sustenpass waren im vergangen Jahr fast zur gleichen Zeit gesperrt worden. Der Gotthard- sowie der Klausenpass zwischen Uri und Glarus hingegen acht Tage später. Der Gotthardpass war letztmals vor zehn Jahren bereits Ende Oktober gesperrt.

Vom Schneefall am Wochenende betroffen waren vor allem die östlichen Alpen. Dort schneite es bis in tiefe Lagen. So waren etwa die Region Landquart oder auch das Glarnerland eingeschneit.

Die Bündner Garagisten stehen deshalb unter Dauerstress. Viele Autolenker wollen auf Winterreifen wechseln. Die «Südostschweiz» schreibt vom strengsten Tag des Jahres für die Garagisten.

Bahnverkehr fiel teilweise aus

Zu schaffen machten die Schneefälle am Wochenende auch den Bahnen. So war der Bahnverkehr am Sonntag etwa in Davos oder zwischen St. Moritz und Scuol-Tarasp vorübergehend eingestellt. Und die Rhätische Bahn konnte wegen der starken Schneefälle zwischen Chur und Arosa nicht mehr verkehren. Zugausfälle und Behinderungen gab es aber auch auf der Albulalinie zwischen Thusis und St. Moritz. Bahnersatzbusse waren dort nicht möglich.

So schnell kanns gehen ??????? pic.twitter.com/u0fLqUJPcE — Fabio (@calandamountain) 28. Oktober 2018

Hingegen wurden zwischen St. Moritz/Pontresina - Samedan - Scuol-Tarasp Bahnersatzbusse organisiert. Für Reisende vom Prättigau ins Engadin oder zurück wurde ein Shuttlebetrieb zwischen Klosters-Sagliains und Klosters angeboten. Ganz ausgefallen waren vorübergehend auch die Bernina-Express-Züge. Auch die Matterhorn-Gotthard-Bahn hatte vorübergehend mit den Schneefällen zu kämpfen. Die Schneefallgrenze fiel bis auf 500 Meter hinunter.

So gab es etwa am Flughafen Zürich in der Nacht leichten Schneeregen. Liegen geblieben ist der Schnee allerdings erst ab einer Höhe von 700 bis 800 Metern, so etwa im Emmental oder in Mogelsberg SG. Auch im südlichen Wallis gab es zwischen 20 und 30 Zentimeter Schnee. Und sogar im Jura wurden auf der 1000 Meter über Meer gelegenen Stadt La Chaux-de-Fonds neun Zentimeter Schnee gemessen.

Die Übersichtskarte zeigt die Unwettergefahr bzw. die Unwetterwarnungen aller Gebiete der Schweiz. Bild: meteocentrale.ch

(nag/fal/sda)