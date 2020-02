Zahlreiche Bäume umgestürzt – über 100 Notrufe eingegangen

Die Burgergemeinde Bern hat am Dienstag dringend davon abgeraten, in den Wald zu gehen. Der Sturm habe Bäume umgeworfen oder destabilisiert. Auch mehrere Tage nach dem Sturm könnten Bäume ohne Vorzeichen umstürzen, warnt die Burgergemeinde. Ihr gehören in und um die Stadt Bern rund 3600 Hektar Wald, darunter der Bremgartenwald, der Könizbergwald oder die Wälder im Gebiet Steinhölzli, Dählhölzli und Egghölzli. Auch im Berner Oberland besitzt die Burgergemeinde Wald.

Schäden richtete der Sturm unter anderem am Wisentgehege im Berner Tierpark Dählhölzli und am Veloweg im Bremgartenwald an, wie die Institution am Dienstag mitteilte. Zum Ausmass der Schäden konnte die Burgergemeinde noch keine Angaben machen. Sie wird zunächst die Schäden in den Erholungswäldern und dann in den übrigen Wäldern erheben. Im Kanton Bern galt am Dienstagmorgen die Warnstufe drei, also erhebliche Windgefahr. Meteoschweiz rät bei dieser Warnstufe, Wälder, Waldränder, exponierte Bäume oder Baumgruppen zu meiden und keine Waldstrecken oder Baumalleen zu befahren.

Unwetterschäden in der Ostschweiz gering

Das Sturmtief «Petra» hat in der Nacht auf Dienstag die Einsatzkräfte in den Ostschweizer Kantonen teilweise stark beschäftigt. Nach einer ersten Bilanz mussten sie sich vor allem um umgestürzte Bäume kümmern, die Strassen blockierten. Personenschäden wurde keine gemeldet. Im Kanton St. Gallen kam es in der Nacht zu rund 65 Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. Umgestürzte Bäume hätten Strassen blockiert, es seien Abschrankungen von Baustellen, Toilettenkabinen oder Trampoline weggeblasen worden, hiess es auf Anfrage bei der St. Galler Kantonspolizei. Sachschäden gab es an einzelnen Häusern und Autos durch herumfliegende Bäume. Auf das Konto des Sturm geht auch ein Unfall: Ein Autolenker kollidierte bei Mörschwil mit einem umgestürzten Baum.

In Goldbach SG ist ein Trampolin sogar auf der Terrasse des Nachbarn gelandet. Bild: Leserfoto «20 Minuten»

Auch in den Gebirgskantonen Graubünden und Glarus sind die Unwetterschäden gering ausgefallen. 14 Meldungen über Hindernisse auf Strassen seien eingegangen, hiess es bei der Kantonspolizei Graubünden am Dienstagmorgen. Die Fahrbahnen hätten von Bäumen, Steinen oder Verkehrstafeln geräumt werden müssen. Personenschäden seien keine bekannt. Bei der Kantonspolizei im Glarnerland trafen gar keine speziellen Meldungen über allfällige Auswirkungen des Unwetters ein, wie es auf Anfrage hiess.

Der Sturm sorgte für zahlreiche Einsätze im Kanton Thurgau, so etwa in Frauenfeld. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Im Kanton Thurgau trafen zwischen drei und sechs Uhr nachts rund 70 Meldungen ein. Die Einsatzkräfte seien im Dauereinsatz gestanden, sagte der Sprecher der Thurgauer Polizei zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Bei den Anrufen ging es in der Mehrzahl um umgestürzte Bäume, die Strassen blockierten. An mehreren Orten wurden durch den Sturm Ziegel von Dächern geweht und andere Gegenstände durch die Luft gewirbelt. Meldungen über verletzte Personen gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale nicht ein. «Nichts Gravierendes», hiess es auch von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. In der Nacht gab es sieben Einsätze wegen umgestürzten Bäumen oder abgebrochenen Ästen.