Nun untersucht der Bund die Entgleisung in Basel

Die Bergung des am Mittwoch mit drei Wagen entgleisten ICE im Einfahrtbereich des Bahnhofs Basel SBB hat am Donnerstagmorgen angedauert. Wie die Deutsche Bahn in Berlin mitteilte, enden auch am Donnerstag die Fernverkehrszüge aus Deutschland kommend in Basel Badischer-Bahnhof. Reisende, die weiter Richtung Schweiz fahren möchten, steigen dort auf den öffentlichen Nahverkehr um.

Die Dauer der Reparaturarbeiten war laut Bahn zunächst unklar. In Basel gibt es zwei Fernbahnhöfe: Der nördlich gelegene Badische Bahnhof wird von der DB betrieben, der Bahnhof Basel SBB von den Schweizerischen Bundesbahnen. Zwischen beiden Bahnhöfen gibt es Nahverkehrsverbindungen.

S-Bahn-Züge in der Region und IC-Züge in Richtung Zürich und Chur verkehren wieder normal. Vor allem Richtung Deutschland sei weiterhin mit Ausfällen zu rechnen, teilt die SBB mit.

Bei der Einfahrt des ICE in den Bahnhof Basel SBB waren am Mittwoch aus zunächst unbekannter Ursache drei Wagen aus den Gleisen gesprungen. Verletzt wurde niemand. Die rund 500 Reisenden konnten den Zug über den vordersten Wagen verlassen.

Der Unfallzug soll am Donnerstag wieder aufgegleist werden. Hierbei komme unter anderem ein Schienenkran zum Einsatz, teilt die SBB mit. Sobald die Aufgleisung erfolgt ist, wird die Fahrbahn auf Schäden geprüft.

So verkehren laut einer Medieninformation der SBB vom Donnerstagmorgen alle S-Bahn-Züge normal. Zudem können Reisende problemlos die IC-Züge von Basel nach Zürich und Chur nehmen.

Untersuchungsstelle aufgeboten

Die Gründe für die Entgleisung sind noch unklar; der Lokführer wurde befragt. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST wurde aufgeboten.

Ersetzt werden muss der gekippte Signalmast. Falls auch die beiden Weichen am Unfallort beschädigt sind, würde die Reparatur länger dauern – Bahnweichen werden auf Mass hergestellt. (chk/sda)