Notre-Dame steht in Flammen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich erschüttert über den Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame geäussert. Der Staatschef schrieb am Montagabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, er teile die «Gefühle einer ganzen Nation». Macron begab sich nach Angaben des Elysée-Palastes zu der Kathedrale im Zentrum von Paris. Seine für 20.00 Uhr geplante Fernsehansprache als Antwort auf die Proteste der «Gelbwesten» verschob der Präsident, wie sein Büro mitteilte. Darin wollte er politische Massnahmen nach der «grossen nationale Debatte» ankündigen, die die Regierung von Mitte Januar bis Mitte März organisiert hatte.

US-Präsident Donald Trump twitterte seinen Vorschlag für eine rasche Löschung des Feuers: «Es ist schrecklich, das massive Feuer in der Kathedrale Notre Dame in Paris zu sehen. Vielleicht könnten fliegende Wassertanker verwendet werden, um es zu löschen. Man muss schnell handeln!»

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. April 2019