Gemäss spanischen Medien sind von den restlichen 3,8 Metern, die für den Quertunnel noch gegraben werden müssen, eineinhalb Meter geschafft. Wegen eines Felsbrockens müsse man jedoch noch eine Mikrosprengung vornehmen.

Fotos: Los mineros bajan al pozo para el rescate de Julen https://t.co/Koroqy0s3d La brigada de salvamento accede al interior del pozo para comenzar con las labores de excavación que permitirán conectar con el hoyo en el que se espera encontrar a Julen #MinerosAsturianospic.twitter.com/tRN7EDcrtU — Fotografía EL PAÍS (@FotografiaPais) 24. Januar 2019

Am Mittwoch hatte ein Tunnelbohrer die Vergrösserung des parallel zum Bohrloch erstellten Schachts beendet, damit Stabilisierungsrohre eingesetzt werden konnten. Julen war nach Angaben seiner Familie am 13. Januar in der Nähe der andalusischen Gemeinde Totalán in das Loch gefallen, während seine Eltern in der Nähe picknickten.

Der 110 Meter tiefe Erkundungsschacht mit einem Durchmesser von nur 25 Zentimetern war laut örtlichen Medien im Dezember bei der Suche nach Wasser gebohrt worden. Demnach war der Schacht nicht abgesichert und nicht gekennzeichnet.