Nicht so lustig

Twitter und Facebook pulverisieren Karrieren innert Sekunden. Ein geschmackloser Witz, ein homophober Spruch, ein Angriff unter der Gürtellinie – und Wellen der Empörung brechen los. Es mag eine Freiheit des Stammtischs geben, an dem dahergeschwatzter Unfug ohne Folgen bleibt. In den sozialen Medien aber schreibt man an alle und für immer. Und denkt deshalb besser nach davor.