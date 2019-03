Wegen eines mutmasslichen Schusswaffenangriffs in einer Moschee ist die Polizei in der neuseeländischen Stadt Christchurch am Freitag zu einem bewaffneten Einsatz ausgerückt. Es handele sich um eine «ernste und sich entwickelnde Lage» mit «einem aktiven Schützen», teilte die Polizei mit. Die Beamten reagierten derzeit auf Berichte, wonach in einer Moschee im Stadtzentrum Schüsse gefallen seien. Wegen der Gefahrensituation mussten alle Schüler in Christchurch in ihren Klassenräumen bleiben.