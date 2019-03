Nachdem Sturmtief Bennet am Montag in zwei Wellen von West nach Ost über die Schweiz hinweggefegt ist, droht bereits das nächste, wie Meteonews berichtet. Im Vorfeld von Tiefdruckgebiet Cornelius, das am Mittwoch auf den Britischen Inseln zu liegen kommt, stellt sich über den Alpen eine stürmische Südföhnlage ein. In den Alpentälern werden Sturmböen und auf den Bergen Orkanböen erwartet.