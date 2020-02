«Nehmen Sie die Gartenmöbel rein»

Rekord für Höchsttemperatur im Februar Früher als kalt bekannt, hat der Februar in der Schweiz aussergewöhnlich mild begonnen. Nach den höchsten Mindesttemperaturen mancherorts am Sonntag, kratzte auch der Montag an den Rekorden.

Wädenswil ZH erwachte am Morgen zu 11,6 Grad, Tänikon TG mass 11,2. Weit verbreitet war es im Mittelland zwischen 11 und 13 Grad, wobei die Temperaturen gegen Westen hin höher lagen. In Luzern liess die feuchte und warme Atlantikluft am Morgen das Thermometer auf 13,3 Grad steigen.

Nach Auskunft von Meteoschweiz liegt dies weit über den normalen Werten für den Februaranfang. Luzern misst als Tagesminimum in der aktuellen Jahreszeit gewöhnlich minus 2 Grad und eine Durchschnittstemperatur von 1,4 Grad.

Im Süden war es am Montag mit Nordföhn beinahe sommerlich warm, wie Meteonews am Abend meldete. In Biasca fehlten mit 24,1 Grad nur 0,9 Grad für einen Sommertag. In Grono GR und Locarno-Magadino wurden beispielsweise 23,9 Grad gemessen. Für Grono bedeutet dies neben einem neuen Februarrekord auch einen Rekord für alle drei Wintermonate.

Es bleibt relativ frisch

Der Donnerstag setzt dem kurzen Gastspiel des Winters dann wieder ein Ende. Gemäss Meteo Schweiz wird es wieder sonniger. Am Donnerstag, Freitag und Samstag dürfte es einige Hochnebelfelder geben. Bei Temperaturhöchstwerten um rund 5 Grad bleibt es relativ frisch.