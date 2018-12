In der Schweiz dominieren an Silvester im Norden Wolken und Nebel, die Feuerwerke sollten aber grösstenteils sichtbar sein, meldet MeteoNews. In den Ostalpen sind am Vormittag auch Niederschläge möglich. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 800 Metern, die Temperaturen bei 2 bis 4 Grad. In den tiefsten Lagen besteht Glättegefahr.