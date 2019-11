Nächtliche Erdbeben wecken das Wallis

Zwei leichte Erdbeben haben in der Nacht auf Dienstag das Zentralwallis erschüttert. Die Epizentren lagen jeweils unweit des Sanetschpasses nördlich von Sitten. Mehrere Menschen wurden durch die Erschütterungen aufgeweckt.

Das erste Beben ereignete sich um 1.54 Uhr mit einer Magnitude von etwa 3,3 auf der Richterskala in einer Tiefe von 5,3 Kilometern, wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich (SED) mitteilte. Zweieinhalb Stunden später kam es um 4.36 Uhr zum zweiten Beben. Dieses hatte ebenfalls eine Stärke von 3,3 und lag in einer Tiefe von 4,7 Kilometern. Nach den Erdstössen wurden insgesamt gut zwei Dutzend Mini-Beben registriert.