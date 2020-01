Nach der Wärme kommt der Schnee

Die Temperaturen, die in den nächsten Tagen auf uns zukommen, sind erstaunlich. Innerhalb von zwei Tagen steigt das Quecksilber auf 2000 Meter um fast 10 Grad auf 4 Grad an, schreiben die Meteorologen von SRF. Bis zu 18 Grad werden in den kommenden Tagen im Flachland erwartet – Temperaturen nahe am absoluten Rekordwert für das erste Februar-Drittel.

Temperaturen bis zu 18 Grad

Für die Wärme verantwortlich ist eine Tiefdruckzone über dem Nordmeer, welche milde Atlantikluft zu den Alpen steuert. Die dazugehörige Warmfront hat die Schweiz in der Nacht auf Freitag überquert, nachfliessende milde Luft beschert uns vielerorts Temperaturwerte im zweistelligen Bereich. Die Schweiz liege gemäss SRF Meteo «in einer für die Jahreszeit ausserordentlich warmen Luftmasse». Meteo Schweiz rechnet mit Höchsttemperaturen von 10 bis 13, in Zürich bis 14 und in Basel gar bis 16 Grad. Auch in der Nacht auf Samstag dürfte es vielerorts nicht kälter als 5 Grad werden – das entspricht etwa dem mittleren Tagesmaximum von Zürich im Februar, so SRF Meteo.

Zunächst ist es am Freitag noch bewölkt. Das Wetter dürfte sich jedoch im Tagesverlauf bessern, und es ist vielerorts mit Aufhellungen zu rechnen.

Das Wochenende fällt ins Wasser

Für die Leute mit grossen Plänen am Wochenende sei gesagt: Von sonnigem Wetter sollten diese nicht abhängen. Eine rasche Bewölkungszunahme aus Westen bringt den Regen in die Schweiz. Es herrschen milde Temperaturen von bis zu 12 Grad, begleitet von auffrischendem, teils kräftigem Südwestwind. In den Bergen tobt mancherorts stürmischer Westwind. Die Schneefallgrenze liegt bei 2000 Metern, sinkt im Verlauf des Tages aber auf 1600 Meter. Oberhalb der 2000er-Grenze ist mit 5 bis 15 cm Neuschnee zu rechnen.

Mit starker Bewölkung, häufigen Niederschlägen und milden Temperaturen geht es dann weiter am Sonntag. Vor allem in der zweiten Tageshälfte und am Alpennordhang regnet es oft. Die Temperaturhöchstwerte bewegen sich zwischen 10 und 15 Grad, die Schneefallgrenze steigt wieder auf 2000 Meter.

Am Montag erreichen die Temperaturen dann ihre vorläufigen Höchstwerte von 12 bis 17, in Basel sogar 18 Grad. Damit liegen diese am absoluten Rekordwert für das erste Februar-Drittel, wie SRF Meteo zeigt. Rekordhalter ist Genf mit 19,8 Grad am 10. Februar 1899. Sollten die Werte für Basel erwartungsgemäss eintreffen, wäre der Montag somit der drittwärmste – steigen die Temperaturen gar über 18,4 Grad, der zweitwärmste – Februar-Anfang seit Messbeginn 1864.