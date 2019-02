Der 25 oder 26 Jahre alte Mann aus Bangladesh hatte offenbar versucht, das Flugzeug der nationalen Fluggesellschaft Biman nach dem Start in der Hauptstadt Dhaka in seine Gewalt zu bringen. «Nur zehn Minuten nach dem Start hat er zwei Mal geschossen», erzählte ein Passagier später Journalisten. Das Flugzeug auf dem Weg nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten war dann auf dem Airport der Hafenstadt Chittagong im Südosten des Landes notgelandet.

Nach Angaben der Sicherheitskräfte, die Kontakt zu ihm aufnehmen konnten, wollte der Mann mit dem Regierungschef von Bangladesh sprechen. Während der Verhandlungen wurde dann der Einsatz der Spezialkräfte vorbereitet. Die Aktion dauerte weniger als zehn Minuten. «Unser Kommando forderte den Entführer auf, aufzugeben, aber er weigerte sich und wurde aggressiv. Er wurde erschossen», sagte Armeesprecher Motiur Rahman. «Wir fanden eine Pistole bei ihm, sonst nichts.» Zuvor hatte es geheissen, der Mann sei möglicherweise geistig verwirrt und behaupte, er habe eine Bombe.

Der Flug ging weiter

Der Flughafen wurde von der Armee und Elitepolizisten abgeriegelt. Das Flugzeug wurde nach dem Einsatz durchsucht und dann für den Weiterflug freigegeben.

In dem mehrheitlich muslimischen Bangladesh haben einheimische Extremisten in den vergangenen Jahren wiederholt Anschläge verübt. Im Jahr 2016 wurden 22 Menschen, darunter 18 Ausländer, in einem Café in Dhaka getötet. Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich.