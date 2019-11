«Morgen steht ein katastrophaler Feuertag bevor»

Im Nachbarstaat Queensland wurden am Montag von der Feuerwehr 47 Brände gezählt. In einigen Teilen des Bundesstaates wurde ebenfalls der Notstand ausgerufen. Auch hier soll die Feuergefahr am Dienstag besonders hoch sein.

The fire danger tomorrow is now expected to be worse than originally forecast. The Illawarra/Shoalhaven is now forecast to experience a Catastrophic fire danger, as will Greater Sydney and Greater Hunter. More info here: https://t.co/RQyA5UAi8x#nswrfs#nswfirespic.twitter.com/1xlwByvpMz

— NSW RFS (@NSWRFS) November 11, 2019