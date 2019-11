«Mit Tempo 170 wirkt der Kreisel wie ein Katapult»

Ein Autofahrer ist bei seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle am frühen Sonntagmorgen in Galgenen SZ ums Leben gekommen. Er raste in ein Wohnhaus. Kurz vor der Kollision war der Lenker mit 169 km/h innerorts unterwegs. Die heftige Kollision löste einen Brand aus. Dabei wurde ein Wohnhaus an der Kantonsstrasse total beschädigt. Die Hausbewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Für den Raser kam jedoch jede Hilfe zu spät.