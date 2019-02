Das Holzschild über der Eingangstür ist noch da. Darauf steht in bunten Buchstaben ein Mädchenname. Nach aussen signalisiert das Schild: Hier lebt ein Kind, das den Erwachsenen so wichtig ist, dass sie dessen Namen für jeden gut sichtbar an ihre Fassade schreiben. Majas (Name geändert) früheres Zuhause ist jetzt ein Tatort. Polizeiabsperrband umflattert die Parzelle auf dem Campingplatz «Eichwald» in Lügde-Elbrinxen, an der Eingangstür klebt ein Polizeisiegel. Dort lebte Maja bei Andreas V., die eigene Mutter hatte sie dem Dauercamper anvertraut. Nach heutigem Wissenstand glaubte sie wohl, ihr Kind hätte bei ihm eine bessere Zukunft.