Miss Turkey wegen umstrittenem Tweet abgesetzt

Wegen eines als inakzeptabel eingestuften Tweets ist der Miss Turkey 2017 nur einen Tag nach ihrer Kür die Krone wieder aberkannt worden.

Die Organisatoren kritisierten den Tweet vom Juli als beleidigend für die 250 Todesopfer des gescheiterten Militärputschs vom vergangenen Sommer. Deshalb sei die 18-jährige Itir Esen heute entthront worden. Die Zweitplatzierte Asli Sümen wird nun die Türkei beim Miss-World-Wettbewerb in China vertreten.

Sie ist nun die Schönste im ganzen Land: Asli Sümen. (Bild: Twitter/MissTurkey)

Laut einem Bericht der Zeitung «Sözcü» und anderer Medien hiess es in dem inzwischen gelöschten Tweet: «Ich habe meine Periode am Morgen des Märtyrertags am 15. Juli bekommen. Ich begehe den Tag blutend als Verkörperung des Bluts der Märtyrer.»

Empörung in den sozialen Medien

Medienberichten zufolge führte die Äusserung der Studentin, die auch als Model arbeitet, auf Twitter am Jahrestag des Putschversuchs zu einem Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien. Esen hat dem Vernehmen nach bestritten, dass der Twitter-Account ihr gehört.

Der Leiter der Organisation Miss Turkey, Can Sandikcioglu, erklärte jedoch, das Komitee sei zum dem Schluss gekommen, dass der Tweet von Esen gepostet worden sei. Die Organisation sei erst nach dem Wettbewerb auf den Tweet aufmerksam geworden. (nag/dapd)