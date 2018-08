Mindestens vier Tote bei Schiesserei in Kanada

Bei einer Schiesserei in der kanadischen Stadt Fredericton in der östlichen Provinz New Brunswick sind gemäss Polizeiangaben «mindestens vier Menschen getötet» worden. Der Zwischenfall hat sich auf einer Strasse eines Wohnbezirks ereignet, so die Polizei. Die Sicherheitskräfte sind mit gepanzerten Fahrzeugen vor Ort.

On the scene of an ongoing incident on Brookside Drive. Four shots ran out around 8:20a.m. Police are asking people to lock their doors. pic.twitter.com/Be0N7JeWj8 (via @nthlstrgn)